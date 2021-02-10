Anadolu ozanları perdeye yansıtılıyor: Gösterimler dijital ortama taşındı Perdeye yansıttığı Anadolu ozanları ile dünyaya açıldı Karagöz sanatçısı Cemal Fatih Polat: “Akıllarda yer eden sanatçıları hatırlatmak insanların hoşuna gidiyor” “Yurt içi ve yurt dışında oyunlar oynattım”

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sosyal etkinliklerden uzak kalan sanatseverler için beyaz perdeye yansıtılan Anadolu ozanlarının tasvirleri dijital ortamdan evlere taşındı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle sosyal etkinliklerden uzak kalan vatandaşlar için Karagöz Sanatçısı Cemal Fatih Polat tarafından sergilenen perde oyunları dijital ortamdan evlere ulaştırılıyor. Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Cem Karaca gibi sanatçıların Karagöz perdesindeki tasvirleri, vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Sanatçı Cemal Fatih Polat’ın Anadolu halk ozanlarını oyun perdesine yansıttığı tasvirleri büyük beğeni kazanıyor.

Korona virüs salgınının kendilerini etkilediğini kaydeden Cemal Fatih Polat, “Belediyelerin organizasyonlarıyla farklı etkinlikleriyle Karagöz oyunları düzenleniyor. Festivallerde yurt içinde yurt dışındaki festivallerde Karagöz oyunlarını görüyoruz. 4 yıldır da ben tasvirlerimi yapıyorum. Yurt içinde yurt dışında birçok festivalde Brezilya’da, Ruanda’da, Rusya’da, Almanya’da oyunlar oynattım. Çok güzel oyunlar oldu. Salgından sonra ileriye dönük festivallere katılımlarımız olacak” dedi.



“Akıllarda yer eden sanatçıları hatırlatmak insanların hoşuna gidiyor”

Sanatına zaman içerisinde farklılık katmak istediğini aktaran Polat, “İlk olarak Âşık Veysel ile başladık. Etkilendiğim bir insandı. Hem sözleri hem de türküyü söyleme şekliyle etkilendiğim bir insandı. Daha sonra yine etkilendiğim olayları aktarmaya çalıştım. Erzincan ağır halayını aktardım perdeye. Sonra bunu kültür mozaik yansıtma şeklinde düşündüm ve Anadolu’daki Cem Karaca, Neşet Ertaş, Kırıkkaleli Hacı Taşan ile sürdürdüm. Bu geleneği devam ettirmek istiyorum. Farklı ozanları perdeye aktarmaya çalışıyorum. Sezen Aksu’yu da keza yansıttım. Sadece erkek sanatçılar değil, kadın sanatçıları da aktarıyorum perdeye. Etkilendiğim insanlar olduğu için başladım. Fakat dediğim gibi Anadolu ozanlarını aktarma şeklinde devam etti. Şimdi Erkan Oğur tasviri yapıyorum. O da sevdiğim bir sanatçıdır. Devam edecek inşallah bu seferi gelen tepkilerde gerçekten çok güzel. O eski sanatçıyı o akıllarında az yer etmiş sanatçıyı tekrar hatırlatmak bu şekilde Karagöz perdesinde hatırlatmak çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel bir tepki geldi. Bu da beni şevklendiriyor” ifadesini kullandı.



“Sosyal medyadan gelen güzel yorumlar sizi etkiliyor”

Karagöz sanatçısı Polat, “Yaptığımı iş interaktif bir iş. Karagöz hemen reaksiyon aldığımız bir sanat. Fakat pandemide salgında bu işi maalesef yapamadık. Online festivaller düzenlendi ama yeterince ilgi olmuyor. Sosyal medya çok önemli bir mecra. Ben bu noktada yakın bir dönemde Cem Karaca’nın ölüm yıl dönümünde mesela yaptığım tasviri paylaşmıştım. Hem kendisini yad etmek hem duyduğum onuru belirtmek için çok büyük bir beğeni geldi. Bu da çok güzel bir şey. Yaptığınız işleri daha üst seviyeye çıkartmayı teşvik ediyor. Sosyal medyadan aldığımız eleştiriler ve beğeniler de sizi etkiliyor. İyi manada etkiliyor. O açıdan doğru kullanmak doğru kişilere aktarmak adına sosyal medya da bu pandemi döneminde etkin kullanmaya çalıştık” diye konuştu.

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