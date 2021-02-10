Vali Yunus Sezer: "Silah OSB cazibe haline gelecek"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin cazibe merkezi olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Yunus Sezer, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) dışında alternatiflerin çoğalması gerektiğini ifade ederek, Silah İhtisas OSB’nin bir cazibe merkezi olması için çalıştıklarını aktardı.

Vali Sezer, yaptığı ziyaret sırasında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'nın katılımıyla, Silah İhtisas OSB Müdürü İbrahim Erol'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Silah Sanayi İhtisas OSB’de tahsisleri yapılan arsa sahipleri ile yapılan toplantıda, sanayicilerin istek ve taleplerini dinleyen Sezer, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikayı da ziyaret ederek üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

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