Kırıkkale'de evden bir kamyon çöp çıktı

Kırıkkale'de mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri evden bir kamyon çöp çıkardı.

Kırıkkale merkez Bağlarbaşı Mahallesi 187. Sokak üzerindeki bir ikametin içi ile etrafının çöp ev haline getirildiği ve kötü kokulara yol açtığı yönünde mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Kırıkkale Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Söz konusu ikamette zabıta ekiplerinin de destekleriyle çalışma başlatan Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren evde ve çevresinde detaylı temizlik mesaisi yaptı. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonrasında evden yaklaşık bir kamyon çöp çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından da alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.



Geçen yıl da aynı manzara yaşanmıştı

Mahalle sakinleri de korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldıklarını fakat söz konusu evdeki çirkin görüntüden şikayetçi olduklarını belirtti. Vatandaşlar, "Kırıkkale Belediyesi ekipleri de bu şikayetimizi hızlıca dikkate alarak gereğini yerine getirerek evi ve çevresini temizleyip dezenfekte etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynı yerden geçtiğimiz yıl da yaklaşık 1 kamyon çöp çıkmıştı, komşumuzun bir çöp toplama hastalığı var. Biz kendisine de üzülüyor, uyarıyor gerekli yardımı yapıyoruz ama o yine de çevrede topladığı çöpleri getirerek evine ve etrafa biriktiriyor. Tekrar Kırıkkale Belediyesine duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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