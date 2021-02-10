3. Lig: Kırıkkale BA: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, kendi sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Başpınar
Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Mustafa Han xx, Baykal Tuna xx
Kırıkkale BA: İlker Günay x, Mehmet Albayrak xx, Aykut Çift xx, Ali Helvacı x (Mehmet İncesu dk. 72 x), Ender Gör xx, Oğuzhan Demirer x (Emre Avcı dk. 85 ?), Mehmet Bozcan xx, Necmican Cebeci xx, Yasin Poyraz x (Mehmet Berke Yanmaz dk. 62 x), Özkan Yiğiter xx, Fatih Ergen xx
1954 Kelkit Belediyespor: Ceyhun Demircan xx, Hüseyin Teker x (Enescan Özdemir dk. 85 ?), Hamza İpekçi x (Caner İlyas dk. 55 x), Ensar Kemaloğlu xx, Halil İbrahim Keleş xx, Tayfun Çulha xx, Erkan Bükülmez xx, Enes Ocak xx, Adem Sağlam xx, Oktay Gümüş x (Emre Bozatlı dk. 46 x), Adem Kaba xx
Goller: Ender Gör (dk. 25) (Kırıkkale BA), Enes Ocak (dk. 45+5) (1954 Kelkit Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Levent Kantarcı (Teknik Direktör) (1954 Kelkit Belediyespor)
Sarı kartlar: Özkan Yiğiter (Kırıkkale BA), Adem Sağlam, Ceyhun Demircan (1954 Kelkit Belediyespor)
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