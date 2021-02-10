Bahşılı Belediye meclisinden karar çıktı: Eski belediye başkanlarının isimleri cadde ve sokaklarda

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde eski belediye başkanlarının isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, belediye meclis toplantısında alınan kararla eski belediye başkanlarından Mehmet Yılmaz Baykal, Mehmet İlhan Zengin, Cemalettin Şarlıoğlu, Halil İbrahim Bişkin, İbrahim Uyar ve Bahşılı'nın ilçe statüsü almasına vesile olan Mehmet Dönmez'in ismi cadde ve sokaklara verildiğini duyurdu.

Tekin, "İlçemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine yaşarken teşekkür niteliğinde böyle bir çalışmayı başlattık ve isimlerin verileceği yerler imar komisyonunca takdir edildi. Belediye meclisimizle ilçemizde belediye başkanlığı hizmetinde bulunan belediye başkanlarımıza sağlıklarında teşekkür niteliğinde böyle bir çalışma yaptık. Yeni cadde ve sokak isimlerinin ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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