Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi Vicdansızlığın böylesi, köpeğin sürüklendiği görüntü pes dedirtti

Kırıkkale’de bir kişinin, kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi yoldan geçen bir başka sürücü tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, KırıkkaleKayseri karayolu üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kamyonetin arkasına iple bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Trafik ışıklarında olayı gören bir başka sürücü ise tarım kavşağından geçiş yaparken yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Aracın sağ arka tekerinin yanında sürüklenen köpeğin görüntüleri pes dedirtti. Dehşete düşüren görüntülerde talihsiz köpeğin hareketsiz olması da yürekleri sızlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.