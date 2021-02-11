Korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına umut oldu Sağlık çalışanlarına ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulanmaya başladı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dr. Özlem Erol: "Aşı en büyük umudumuz" "Aşı şuanda elimizdeki tek seçenek mutlaka olmalıyız"

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'ta CoronaVac aşısının ilk dozu yapılan sağlık çalışanlarına ikinci dozların uygulanmasına başlandı.

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 13 Ocak'ta ‘Acil Kullanım onayı’ verilen CoronaVac aşısı, ‘Kovid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ doğrultusunda ilk olarak 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulandı. Sağlık çalışanlarının ardından öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması sürecine geçildi.

Kırıkkale’de ilk doz aşılamanın üzerinden 28 gün geçmesi ile sağlık çalışanlarına ikinci doz aşıları yapılmaya başlandı.

Yüksek İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Özlem Erol, İHA muhabirine yaptığı açıklamada korona virüs (Covid19) aşısının bir umut olduğunu söyledi.



"Pandemiyi hep birlikte atlatacağız"

Dr. Özlem Erol, “Bu Covid pandemisi hepimizi gerçekten çok yordu. 1 ay sonra tam 1 yıl olacak. 1 yıldır uğraşıyoruz, bu Covid aşısı bizim için bir umut oldu. 14 Ocak’ta başladı ilk aşılarımız. Sağlık çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğu beklediğimizin üstünde bir yoğunlukla aşılarımızı yaptırdı. Bugün de ikinci doz aşılarımızı yaptırıyoruz. İnşallah bundan sonra Covid ile ilgili güzel düşüncelerimiz var. İnşallah bu pandemiyi hep birlikte atlatacağız” dedi.



"Aşı en büyük umudumuz"

İlk aşılamada beklenen yan etkilerin olduğunu belirten Dr. Özlem Erol, “Beklediğimiz yan etkiler oldu. Baş ağrısı ve hafif bir kırgınlık oldu. Sonrasında bir sıkıntı olmadı normal hayatımıza devam ettik. Aşı en büyük umudumuz. Elimizdeki tek çare aşı. Aşılamayı toplum genelinde böyle yapabilirsek İnşallah bu pandemiyi hep beraber atlatacağız. Aşıdan başka çaremiz yok. Tabi bunun dışında el hijyeni, sosyal mesafeye devam etmemiz gerekiyor. Aşı olsak bile maskemizi çıkartmayacağız. El hijyenimize devam edeceğiz. Sosyal mesafeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.



"Tereddüt yaşamayın"

Aşı olmak isteyen vatandaşların tereddüt yaşamamaları tavsiyesinde bulunan Dr. Özlem Erol, “Kendi yakınlarım aileme de aynı şekilde mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyorum başka çaremiz yok. Covid viral bir hastalık. Aşı şuanda elimizdeki tek seçenek mutlaka olmalıyız” diye konuştu.

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