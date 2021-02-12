Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü tutuklandı

Kırıkkale’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürüyor. Polisin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.D. ile 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası işe aranan M.I. yakalandı.
Gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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