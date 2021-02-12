İl Müdürü Yılmaz, "Tarımda hedeflere yönelik çalışmalar sürüyor" Kırıkkale'de tarımda 2020 yılı değerlendirildi

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında planladıkları faaliyetlerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

İl Müdürü Sırrı Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şube ve ilçe müdürleri katıldı. İlçe müdürlerinin faaliyetlerine ilişkin sunumlarının ardından şube müdürleri de yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) yaygınlaştırma çalışmaları, kuraklığa yönelik alınacak tedbirler, müdürlüklerin talepleri ve 2021 yılı için planlanan projeler ele alındı.

Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan İl Müdürü Yılmaz, "2020 yılında yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı ele aldığımız ve 2021 yılı planlamaları için değerlendirme yaptığımız toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantımız ile hem kendi performansımızı değerlendiriyor hem de hedeflerimize yönelik faaliyetlerimizi planlıyoruz. İlimiz tarımı için hedeflerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

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