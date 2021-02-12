Nüfus Müdürlükleri 'geçiçi kimlik belgesi' için açık olacak

Kırıkkale Valiliği, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yapılacağı 21 Şubat Pazar günü, Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğünün belirli saatlerde açık olacağını duyurdu.

Normal şartlarda 2020 yılının sonlarında gerçekleşmesi beklenirken korona virüs salgını nedeniyle erteleme kararı alınan ALES, 21 Şubat'ta yapılacak. Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "21.02.2021 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020ALES/2) sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'sınava giriş belgesi' ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'geçici kimlik belgesi' verilmesi için ilimiz Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğü 21.02.2021 tarihi Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" denildi.

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