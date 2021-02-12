Kırıkkale için zirai don uyarısı

Kırıkkale Valiliği, şehirde hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle zirai don uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1420 Şubat 2021 tarihleri arasında şehir genelinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklentinin olduğu başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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