Otobüsteki yolcuların Covid-19 testi negatif çıktı: 29'u tahliye edildi, 2 temaslı karantinada tutuldu

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüste seyahat eden 31 kişiden 29'unun tahliye işlemleri gerçekleştirildi. 'Riskli' grubunda yer alan 2 temaslı yolcunun da karantina süresi tamamlana kadar yurtta tutulacağı bildirildi.

Kırıkkale’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan jandarma, ArtvinAntalya seferi yapan Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Balışeyh ilçesindeki trafik kontrol noktasında görevli jandarma ekipleri, yolcuların HES kodu sorgulamasını yaptı. Kontrolleri sırasında 'riskli' grubunda yer alan Hüseyin U. ile Yunus T. isimli yolcuların karantinada olması gerektiği belirlendi.



29 kişi 10 saat aradan sonra tahliye edildi, 2 temaslı karantinada tutuldu

Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerince 'riskli' grubunda yer alan 2 yolcu ile birlikte otobüsteki diğer 29 kişi, jandarma nezaretinde Yüksek İhtisas Hastanesine getirildi. Covid19 testi yapılan 31 kişi, Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurda götürülerek karantinaya alındı. 10 saatlik karantina süresinin ardından Covid19 testleri negatif çıkan 29 kişinin tahliye işlemleri tamamlandı. HES kodu sorgulamasında 'riskli' oldukları tespit edilen 2 temaslı yolcunun da karantina süresi tamamlanana kadar yurtta tutulacağı bildirildi.

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