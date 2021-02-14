Kırıkkale’de Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor

Kırıkkale Belediyesine ait 50 bin dönümlük arazi üzerine yapımına başlanan Millet Bahçesi inşası hızla ilerliyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın seçim vaatleri arasında bulunan Celal Bayar Parkı içerisindeki Millet Bahçesi inşaatı sürüyor. TOKİ tarafından yapılan ihale sonrasında çalışmalara hemen başlandı. Birçok tesisin yavaş yavaş kendisini göstermeye başladığı Millet Bahçesinde alt yapı çalışmaları da hızla deva ediyor.

“Bölgemizin gözde noktası olacak”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlangıcını verdiği Millet Bahçesi projesini şehrimize de uyguluyoruz. Bunun için belediyemize ait Celal Bayar Parkı içerisinde bulunan 50 bin dönümlük alanın tahsisini yaptık. Tamamlandığında Millet Bahçemiz şehrimizin en güzel, bölgemizin ise en gözde noktalarından birisi olacak. Farkı içerisinden Kızılırmak’ın geçmesi” dedi.

“Keyifli vakit geçirecekler”

Vatandaşların doğa ile iç içe birçok aktiviteyi aynı anda yapabilecekleri cazibe merkezi olacak Millet Bahçesinin projesinin hayata geçmesi için tüm desteği verdiklerini belirten Başkan Saygılı “Şehrimiz için vaat ettiğimiz projelerden birisini daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu şimdiden yaşıyoruz. Birçok sosyal donatının bulunacağı Millet Bahçemizde, hemşehrilerimizin ve birçok ilin kesişim noktasında olması nedeni ile çok sayıda misafiri ağırlayacak ve burada keyifli vakit geçirmelerini sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Millet Bahçesinin içerisinde gölet ve su gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, mini hayvanat bahçesi, çim aktivite sahaları, piknik alanları, spor alanı, millet kıraathanesi gibi birçok sosyal donatı olacak.

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