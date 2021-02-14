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Kırıkkale BA’da, 68 Aksaray Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

İHA

Kırıkkale BA’da, 68 Aksaray Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 21. haftasında deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Misli.com 3. Lig 4. Grubun 21. haftasında 17 Mart Çarşamba günü 68 Aksaray Belediye Spor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Fikret Karabudak Stadyumu sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörü Erman Güraçar yönetimindeki idman; ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Güraçar, geniş bir kadronun olduğunu ve sakat futbolcunun olmadığını söyledi.

"Sakat futbolcumuz yok"
İkinci yarıda zorlu mücadelelerin olacağını ifade eden Güraçar, sözlerini şu şekilde aktardı:
“Bazı takımlar neferi oluyor. Bazı takımlar ligin altında kalıyor. İşte playoff mücadelesinin içerisinde takımlar var. O yüzden her zaman için ikinci devreler çok daha zorlu geçiyor. Fikstüre bakıldığı zaman da bu hafta ligin lideriyle oynadık. Bu hafta da belki ligin gizli lideriyle oynayacağız. Bir maçı eksik o maçı tamamladığında belki de ligin lideri olarak gözükebilir bu hafta. Zorlu bir deplasman bizim için. Ama bizim amacımız her maçı kazanmak. Her maçta iyi futbol oynamak. Her maçta iyi mücadele etmek. Çok iyi çalışan iyi hazırlanan bir takımımız var. Şu anda Allah’a şükür sakat futbolcumuz yok. Bereketli bir kadromuz var. Bu kadroyu iyi değerlendirip maç maç iyi mücadele vermek istiyoruz.”

"Bir takımda genç oyuncuların olması önemli"
Güraçar, “Bizim takımımızda gerçekten geleceğe yönelik umutla beklediğimiz umutlu olduğumuz oyuncular var. Onların gelişime de katkıda bulunmak istiyoruz. Dönem dönem onlara şans da veriyoruz. Bir takımda genç oyuncuların olması önemli. Bizim de onların uzun yolculuğunun başında rehberlik ediyor olmamız çok güzel bir şey. İçlerinden birkaç tanesini inşallah önünüzdeki yıllarda üst liglerde görürüz. Biz de çok mutlu oluruz böyle bir şey olduğu zaman” dedi.

"Birkaç futbolcumuzu üst liglerde izleme fırsatını buluruz"
Akşam saatlerinde de özel antrenman yaptıklarını kaydeden Güraçar, “89 grubumuz var belli bir yaş sınırındaki oyuncular. Pek boş bırakmıyoruz onları. Onlar da azimle, hırsla ve istekle çalışıyorlar. Çalışmaları da gerekiyor bu işten ekmek yiyebilmeleri için. Bu işe daha yukarı çıkabilmeleri için. O bilinçteler güzelde anlayışları var. Güzel de niyetleri de var. Bu şekilde devam edecekler. Umarım dediğim gibi içlerindeki birkaç tanesini önümüzdeki senelerde üst liglerde izleme fırsatını buluruz” ifadesini kullandı.

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