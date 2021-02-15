Kırıkkale Valiliği'nden beklenen kar yağışı ile ilgili yeni uyarı: 3 gün sürecek

Kırıkkale Valiliği, sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışının Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının 17 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı, kar kalınlığının ise 1525 santimetre kadar bulacağı belirtildi. Kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kırıkkale'de 3 günlük tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

"15 Mart Pazartesi: Kar yağışlı, en yüksek 1, en düşük 6 derece.

16 Mart Salı: Kar yağışlı, en yüksek 4, en düşük 2 derece.

17 Mart Çarşamba: Kar yağışı, en yüksek 6, en düşük 4 derece."

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