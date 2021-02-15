Başkan Türkyılmaz, “Talepleri dinleyerek çözüm üretiyoruz”

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Bayraktepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede halk günü toplantısı gerçekleştirdi. Türkyılmaz, “Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretiyoruz” dedi.

Yahşihan’da ikamet eden vatandaşların taleplerini, şikâyetlerini birebir dinleyip çözüm üretmeye çalışan Başkan Osman Türkyılmaz’ın ‘Halk Günü’ programları devam ediyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yerinde ve hızlı çözüm bulmak amacıyla pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Türkyılmaz, talep ve isteklerini iletmek üzere gelen Bayraktepe Mahallesinde bulunan bir sitenin sakinlerini tek tek dinledi.

Yerinde ve hızlı çözüm bulmak amacıyla başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte sıkıntıları dinleyen Başkan Türkyılmaz, toplantı boyunca katılan her vatandaşı dikkatle dinleyerek notlar aldı. Toplantıya aileleri ile birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler veren ve onları sevindiren Başkan Türkyılmaz, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a teşekkür etti.

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