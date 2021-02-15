Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

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Kırıkkale'de ticari taksiyle çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, SamsunAnkara karayolunda meydana gelen kazada 34 AB 7425 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta 71 T 0088 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

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