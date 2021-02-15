Kırıkkale'de eğitime kar engeli

Kırıkkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilimiz genelinde mevcut açık olan tüm köy okulu ve anaokullarımızda yüz yüze eğitime 1 (bir) gün ara verilmiş olup, eğitim 16.02.2021 Salı günü uzaktan eğitim yolu ile yapılacaktır" denildi.

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