Kırıkkale'de karla mücadele devam ediyor

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırıkkale Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri karla mücadele mesaisine başladı.
Kırıkkale'de gün boyu yağan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Kent merkezindeki yollar ve ara sokaklar, kar yağışı nedeniyle kapandı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırıkkale Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere tüm mahallelerde kepçelerle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-02-16 03:00:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.