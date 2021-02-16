Kar ambulansı yolda mahsur kaldı, hasta 6 saatte hastaneye götürüldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de hastaya müdahale etmek için giden paletli kar ambulansı, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Sağlık ekipleri, hastayı 6 saat sonra hastaneye götürebildi.

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde yaşayan 21 yaşındaki kadın, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli kar ambulansı ile yola çıkan sağlık ekibi, aracın yolda kalması ile mahsur kaldı. Sağlıkçılar, İl Özel İdaresi'ni arayarak yardım çağırdı. Yolun, uzun süren çalışmalar sonucu açılması ile sağlık ekibi hastaya ulaştı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından rahatsızlanan hasta, Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-02-16 22:15:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.