Yahşihan'da kar ile mücadele sürüyor

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, ilçede etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi.

Yoğun kar ve tipi yağışı için harekete geçen Yahşihan Belediyesi ekipleri ilçede çalışmalarını 24 saat kesintisiz sürdürdü. Akşam saatlerinde etkisini gösteren ve bazı yerlerde tipinin etkisiyle kar yığınları oluşan bölgelere, Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın talimatlarıyla, oluşturulan karla mücadele ekipleri etkili olan kar yağışında oluşabilecek kazalara mahal vermemek, gece don riskine karşı buzlanma olayının önüne geçmek ve yolları açmak için seferber oldu. Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini alan Yahşihan Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte gece yolları temizleyip vatandaşların iş yerlerine sorunsuz bir şekilde gitmesini sağladı.

Vatandaşların mecbur kalmadıkça karlı havalarda özel araçlarını kullanmamalarını, buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmalarını isteyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sürücülere araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. Yahşihan’da yaşayan kişilerin kar mücadelesi esnasında herhangi bir sıkıntı yaşadığı durumda 0505 164 46 40 numaralı Whatsapp İhbar Hattından ulaşabileceğini bildiren Türkyılmaz, kar ve buz ile mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

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