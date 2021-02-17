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Engelleri kaldıran 'kedi köyü' En mutlu kediler 'kedi köyünde' barınıyor Tamamen geri dönüşümden yapılan 'Kedi Köyü' dikkat çekiyor

İHA

Engelleri kaldıran 'kedi köyü' En mutlu kediler 'kedi köyünde' barınıyor Tamamen geri dönüşümden yapılan 'Kedi Köyü' dikkat çekiyor

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından 600 metrekare alana kurulan 'Kedi Köyü'nde, engelli kediler keyifli bir hayat sürüyor.
Yahşihan Belediyesine ait geçici hayvan barınağı içerisinde engelli sokak kedileri için yapılan 'Kedi Köyü'nün açılışı gerçekleştirildi. Sahipsiz, bakıma muhtaç ya da engelli kedilerin bulunduğu ve tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan alanda, hayvanların beslenme ve barınması sağlanıyor. İçerisinde tek ve çok katlı ahşap barınakların yanı sıra oyun alanları, salıncaklar ve tırmanma yerleri olan köyde, kediler de mutlu şekilde zamanını geçiriyor. Ayrıca "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapılan geri dönüşüm kutusuna atılan pet şişeler sayesinde kediköpek maması da otomatik olarak kaba bırakılıyor.
Evsiz, sahipsiz ve engelli hayvanlar adına farkındalık oluşturmak için Dünya Kediler Gününde açılışı gerçekleştirilen Kedi Köyünü Vali Yunus Sezer, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Erdal Baloğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve çok sayıda hayvansever ziyaret etti. Ziyaret sonunda sokak hayvanları için mama dağıtıldı.

“Tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullandık”
Anlamlı bir ziyarette bulunduklarını kaydeden Vali Yunus Sezer, “Yahşihan Belediyemizin burada oluşturduğu kedi evi ve köpek barınağını gördük. Gerçekten çok güzel, çok anlamlı bir proje. Büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Kedilerle, kuşlarla ilgili birçok vakıf kurarak bu hayvanlara sahip çıkmışız. Şimdi de aynı anlayışla burada çeşitli nedenlerle yaralanan ve dışarıda sahipsiz kalan hayvanlara kucak açılmış. Tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılmış bir barınak. Hayvansever insanların gönüllü olarak koşturdukları, takip ettikleri, belediyemizin de imkanlarını seferber ettiği bir proje olmuş. İnşallah hepimiz hayvanlara karşı daha duyarlı, onların kendi parçamız olduğunu düşünerek biraz daha anlayışlı, onları koruyucu şekilde devam ederiz. Sokaklarımız, caddelerimiz hep sahipsiz hayvanlarla dolu ve bunların her gün başına bir şeyler gelebiliyor. Birisine araba çarpıyor diğeri hasta oluyor. Bunları korumak millet olarak, büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim de görevimiz. İnşallah buraların sayıları artar” dedi.

“İnşallah Türkiye’ye örnek olur”
Kızılırmak kenarında atıl vaziyette bulunan alanı bu şekilde değerlendirdiklerini aktaran Başkan Türkyılmaz ise, “Tamamen geri dönüşüm malzemeleriyle yapmış olduğumuz bir kedi köyümüz burası. Burada barındırılacak olan hayvanlarımız engelli kediler. Özellikle sürücülerimizde ricamız lütfen arabalarını çalıştırmadan kaputa vururlarsa kediler zarar görmemiş olur. Şu anda burada buna benzer şekilde yaralanmış ve belediyemizce tedavi altına alınan 12 kedimiz var. Biliyorsunuz bizler vicdanlı bir toplumuz. Osmanlı Devletinde kediler ve kuşlar için vakıflar kurulmuş. Biz de belediye olarak böyle bir imkanı tamamen geri dönüşümle beraber yapmış olduğumuz ve Türkiye’de de ilkler arasında yer aldığını düşündüğümüz proje. Gönüllü vatandaşlarımız geliyor buraya hem ilgileniyorlar hem de besliyorlar. İnşallah Türkiye’ye örnek olur” ifadesini kullandı.
Hayvan hakları yasasının beklendiğini hatırlatan Türkyılmaz, hayvanlara yapılan işkencenin son bulmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

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