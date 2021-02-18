Kırıkkale BA’da teknik direktör Erman Güraçar istifa etti

Misli.com 3. Lig ekibi Kırıkkale Büyük Anadoluspor’da 20 Ekim 2020 günü göreve getirilen Teknik Direktör Erman Güraçar, istifa ettiğini açıkladı.

Kırmızılacivertli takımda 4 ay görev yapan deneyimli teknik adam Erman Güraçar, istifa kararını düzenlediği basın toplantısında duyurdu. 46 yaşındaki çalıştırıcı, kulüpte yaşanan son gelişmeler ışığında teknik ekip olarak değişimin şart olduğunu ve yeni bir enerjinin gerektiğini düşünerek böyle bir karar aldığını açıkladı.



"Giderken de çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz"

Kulüple yollarını mutlu ve huzurlu bir şekilde ayırdığını anlatan Erman Güraçar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her teknik ekibe böyle ayrılık nasip etsin. Çok mutlu çok huzurlu bir şekilde bu işin sonlandırdığımızı düşünüyorum. Burası çok köklü bir camia. Türkiye’ye çok önemli insan yetiştirmiş bir il. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinin içinde bulunduğu bir il. Biz bu şehirde güzel günler geçirdik. Bu ayrılıklar bu işin doğasında var. Olayın farklı algılanmasıyla alakalı sosyal medyadan okuduğum birkaç yazı, bana ulaşan insanların fikirleri gayet normaldir. Yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum bazı şeylerden. Biz buraya gelirken hepimiz çok güzel ve çok mutlu bir şekilde geldik. Giderken de çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Allah herkese böyle ayrılık nasip etsin. Bizim yönetim kurulumuzla başkanımızla bu süreçte bir sıkıntımız olmadı. Bizim teknik ekip olarak burada bir değişimin şart olduğunu buraya yeni bir enerjinin gerektiğini hissettik."



"Nasıl sarılıp başladıysak, aynı şekilde sarılıp gidiyoruz"

Güraçar, "Bundan sonraki süreçte eğer bu görevi sürdürsek yararımızdan çok belki de zararımız olacağını düşündüğümüz için böyle bir karar verdik. Burada olduğumuz süreçte yönetim kurulu bir dediğimizi iki etmediler. Bize çok inandılar çok güvendiler. Biz de bu zamana kadar o güvenceyi o inancı boşa çıkarmamışız. Elimizden geleni yaptık. Bizim aramızda asla kopukluk asla bir anlaşmazlık yok. Nasıl sarılıp başladıysak, aynı şekilde sarılıp gidiyoruz" dedi.

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