Kırıkkale BA, Teknik Direktör Ali Beykoz ile anlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale BA, Teknik Direktör Ali Beykoz ile anlaştı

İHA

Kırıkkale BA, Teknik Direktör Ali Beykoz ile anlaştı

Misli.com 3. Lig ekibi Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Teknik Direktör Ali Beykoz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sezona Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp Erman Güraçar ile anlaşan Kırıkkale Büyük Anadoluspor, aynı sezon içinde üçüncü kez teknik adam değişikliğine giderek Ali Beykoz ile sözleşme imzaladı.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp binasında yapılan imza töreninde konuşan Ali Beykoz, kırmızılacivertli kulübe isteyerek ve arzu ederek geldiğini söyledi.

"İsteyerek geldim"
Beykoz, "Öncelikle her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Tabi ki bu değişiklikler sezon başında olunca daha iyi oluyor. Sezon içerisinde bazı neticelerin kötü olması hoca değişikliklerine neden oluyor. Maalesef ülkemizde de hemen hemen her dönem 45 kez hoca değişikliği oluyor. Ben de aynı şekilde sezon başı İskenderunspor’un hocasıydım şimdi Kırıkkalespor’un hocası oldum. Kırıkkale Büyük Anadoluspor da şu an üçüncü hocayla çalışmış oluyor ama gerçek olan bir şey söylemek istiyorum buraya çok isteyerek, arzu ederek geldim" dedi.

"Takımı analiz ettim"
Takımın 23 puanı olduğunu hatırlatan Beykoz, "Tabi yılların tecrübesi var üzerimizde. Bu durumu futbolcularımıza aksettirebilirsek, onlarla o paylaşımı yapabilir ve sevgiyi paylaşabilirsek ve oyuna da o katkıyı koyarsak mutlaka buradan başarılı bir şekilde çıkacağımızı düşünüyoruz. Takımı genel olarak puan ve kalan maçlar açısından analiz ettim. Şimdi 3 tane maçımız var. Bildiğiniz üzere şu an 23 puanımız var. Eğer bir seri yakalayabilirsek, bu haftaki maçı da kazanırsak o moral ve motivasyonla ilerlersek Modafen maçına da daha moralli bir şekilde gideriz. Önemli olan ilk maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Kısa zamanda iyi yerlere getireceğiz"
Yaklaşık 20 senedir antrenörlük yaptığını belirten Beykoz, "İki defa birinci lig çalıştırdım, beş kez ikinci lig çalıştırdım, diğer kalan yıllarda da üçüncü lig çalıştırdım. Üçüncü ligde şu eksik, bu eksik demek, hele ki sezonun başında söylemek çok doğru bir terim olmuyor. Önemli olan o çocuğu pazara iyi taşımak lazım. Bir şekilde bir takım kurulmuş. Kırılgan bir yapısı var. Sahanın içinin yumuşak oyunculardan oluştuğunu düşünüyorum. Fakat oyuncuları daha agresif bir pozisyona taşımak zorundayız. Ben buraya gezmeye gelmedim. Gittiğim her takım da başarıya aç. Ben de o mücadeleyi vermek için geldim. Gerekli neticeyi alırsak takımı kısa zamanda daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda paramaor deneme uçuşu yapıldı
YEREL HABERLER Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda paramaor deneme uçuşu ...
Kırıkkale'de unlu mamuller imalat ve satış noktalarına denetim
YEREL HABERLER Kırıkkale'de unlu mamuller imalat ve satış ...
1744 rakımlı Dinek Dağı’nda kar banyosu yapan atların keyifli anları Karda yapılan atlı safari havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 1744 rakımlı Dinek Dağı’nda kar banyosu yapan atların ...
Kırıkkale'de Regaip Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Regaip Kandili idrak edildi
Kırıkkale BA’da teknik direktör Erman Güraçar istifa etti
YEREL HABERLER Kırıkkale BA’da teknik direktör Erman Güraçar istifa ...
Kırıkkale Belediyesinden kandil simidi ikramı
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesinden kandil simidi ikramı
Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı
YEREL HABERLER Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette ...
Kırıkkale'de karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de karda mahsur kalan vatandaşlar ...
Belediye’den su sayaçları için donma uyarısı
YEREL HABERLER Belediye’den su sayaçları için donma uyarısı
Büyükşehir hayatından sıkılıp memleketine yerleşen emekli çift çevre illere 'bazlama' satıyor Kurdukları işletmede günlük 4 bin adet bazlama üreten emekli çift herkese örnek oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hayatından sıkılıp memleketine yerleşen ...
Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1'i ...