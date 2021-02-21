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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Her Mevsim Kırıkkale' ödüllü fotoğraf yarışması

İHA

'Her Mevsim Kırıkkale' ödüllü fotoğraf yarışması

Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından düzenlenen "Her Mevsim Kırıkkale" ödüllü fotoğraf yarışması başladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde Çeşnigir Kanyonu, Oba Köy, Yeşil Vadi, Balışeyh Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı, Keskin Dinek Yöresel Yemekler Gastronomi Merkezi, Dinek Yöresel Ürünler Satış Merkezi, vb. birçok tesise kavuştuğu, böylece ilin hem Kırıkkale’de yaşayanlar hem de başta Ankara olmak üzere komşu ve çevre illerde ikamet edenler için keşfedilecek yeni bir cazibe merkezi haline geldiği belirtildi.
Kırıkkale’nin mevcut tarihi, doğal, kültürel değerleri ve turizm açısından son dönemde yaşanan yeni gelişmelerin bilinirliğinin artırılması, geniş kitlelere duyurulması amacıyla, Bakanlığın desteği ve Kırıkkale Valiliği işbirliği ile bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi kararlaştırıldığı bildirildi. Yarışma kapsamında ilin turizm yönünden potansiyel taşıyan tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin dört mevsim fotoğraflanması bekleniyor.
Kırıkkale’de Sonbahar, Kırıkkale’de Kış, Kırıkkale’de İlkbahar, Kırıkkale’de Yaz olmak üzere 4 farklı kategoride ilan edilen yarışmada katılımcılar tarihi ve doğal varlıklar ile birlikte, şenlik, festival, yöresel halk oyunları, yöresel yemekler, düğünler, el sanatları, ürün hasadı, yerel halkın mevsimsel faaliyetleri ve günlük yaşantısı gibi kültürel zenginlikleri, tabiatın 4 mevsim renklerini, yaban hayatını, endemik türleri, doğa sporları aktivitelerini objektiflerinden yansıtarak yarışmaya katılabileceği aktarıldı. Katılımcıların turistik potansiyel taşıyan diğer unsurlara da fotoğraflarında yer verebileceği bildirildi.
Her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere; birinciye 5 bin Türk Lirası, ikinciye 3 bin Türk Lirası, üçüncüye 2 bin Türk Lirası, AHİKA özel, bin Türk Lirası, sergilemeye (her kategori için en fazla 50 adet, toplam en fazla 200 adet) 250 Türk Lirası ödül verilecek.

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