3. Lig: Kırıkkale BA: 1 - Bergama Belediyespor: 0

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında Bergama Belediyespor’u 10 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Mehmet Ali Vardar xx
Kırıkkale BA: İlker Günay x, Aykut Çift xxx, Ali Helvacı x (Bünyamin Başar dk. 78 ?), Ender Gör xx, Bilal Özdemir xx, Mehmet Bozcan xx, Necmican Cebeci xx, Yasin Poyraz x (Oğuzhan Demirer dk. 63 x), Özkan Yiğiter x (Reşit Akbulut dk. 87 ?), Fatih Ergen xx, Mehmet Berke Yanmaz x (Emre Avcı DK. 76 x)
Bergama Belediyespor: Süleyman Kasap x, Mehmet Soyarslan x (Lokman Erdoğan dk. 68 x), Halil Yılmaz x, Ali Öztürk xx, Emre Pehlivan xx, Murat Cömert xx, Ali Aydın xx, Egemen Zengin x, Fatih Bektaş x (Mehmet Can Kocabaş dk. 68 x), Barış Güner x (Semih Ergül dk. 81 ?), Halil İbrahim Mızrap x (Ömer Kuşan dk. 81 ?)
Gol: Aykut Çift (dk. 78) (Kırıkkale BA)
Kırmızı kart: Fatih Ergen (dk. 63) (Kırıkkale BA)
Sarı kartlar: Aykut Çift (Kırıkkale BA), Mehmet Soyarslan, Egemen Zengin (Bergama Belediyespor)
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