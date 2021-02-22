İnşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip ikinci kattan düşen inşaat işçisi Doğan K. (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan inşaat işçisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.