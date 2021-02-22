Kırıkkale'de yasa dışı avlanan 4 kişi yakalandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Kırıkkale'de yasa dışı avlanan 4 kişi yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2021 Şubat 2021 tarihinde yapılan hafta sonu av koruma kontrol faaliyetleri çerçevesinde avlanma süreleri dışında ve belgesiz yasa dışı avcılık faaliyetlerinde bulunan 4 kişiye işlem yapılmış, 2 adet yarı otomatik tüfeğe sınırlandırıcı parça kullanılmadığı için ve 1 adet ölü tavşana mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur. Kaçak avcılıkla mücadelemiz 7/24 hız kesmeden devam etmektedir" denildi.

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