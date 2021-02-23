Kırıkkale'de 2 bin 447 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Kırıkkale'de polis tarafından yapılan operasyonda 2 bin 447 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ve yedek parçası ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, C.B. isimli şahsın iş yerine ve ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 942 adet cep telefonu ekranı, 585 adet cep telefonu bataryası, 461 adet cep telefonu arka kapağı, 451 adet cep telefonu ekran dokunmatiği, 19 adet şarj aleti, 10 adet tablet ekranı, 9 adet tablet ekranı dokunmatiği olmak üzere toplamda 2 bin 477 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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