Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü kişi, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki arama sonucu 2 ayrı dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. ile 12 ayrı suçtan aranan 3 yıl kesinleşmiş cezası olan M.G., yine hırsızlık suçundan aranan Ö.P. ve çeşitli suçlardan aranması olan S.H. ile A.E. yakalandı.

Gözaltına alınan B.K. ile M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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