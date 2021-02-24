Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen F.D. ve S.D. isimli şahısların V.T. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı esnada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 8 adet paket halinde toplamda 2,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında V.T. isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan işlem yapıldı. F.D. ve S.D. ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.