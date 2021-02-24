Ücretsiz maskeyi duyan koştu: İzdiham yaşandı Kırıkkaleli iş insanından vatandaşa 100 bin adet ücretsiz maske

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Kırıkkale'de ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlarda ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu. Topluluk, maske dağıtımının ardından son buldu.

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