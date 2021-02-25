Kırıkkale'de polisten kaçan alkollü sürücü, otomobil lastiklerine ateş edilerek durduruldu

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü Yaşar Özçelik, polis otomobiline çarptı. Kaza sonrası kaçmaya devam eden Özçelik, polisin otomobil lastiklerine ateş açmasıyla durduruldu. Alkollü sürücünün ehliteyetine el konuldu ve kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Olay, akşam 21.30 saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 71 AAJ 055 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Yeşilöz Caddesi'nde polis aracına çarptı. Şüpheli sürücü kaza sonrası kaçmaya devam etti. Sürücü, polis ekiplerinin otomobil lastiklerine ateş etmesiyle Bahçelievler Mahallesi Kapalı Pazar Pazarında durduruldu.

Otomobil sürücüsü Yaşar Özçelik'in yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan ve gözaltına alınan sürücü Yaşar Özçelik'e sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. Ayrıca, araç içerisinde 3 bidon akaryakıt bulunması üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde bidonlardaki yakıtın kaçak olmadığı anlaşıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-02-25 01:28:48



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