Kırıkkale'de hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede bir iş yerinden değeri 3 bin 600 TL olan 2 adet cep telefonunun çalınması olayının şüphelisi olduğu tespit edilen M.A., yakalanarak gözaltına alındı.

İkametten 3 bin TL nakit para ve 4 adet yarım altının çalınması olayının şüphelisi küçük yaştaki P.M. ile yine ikametten hayvan hırsızlığı yapan V.G. isimli şahıs suçüstü yakalandı. V.G.'nin üzerinde yapılan aramada 1 kerpeten ve çuval içerisinde çalıntı 5 tavuk ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken hayvanlar da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile V.G. tutuklanırken, küçük yaştaki P.M. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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