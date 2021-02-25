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Kırıkkale'de kaza anı kameraya yansıdı

İHA

Kırıkkale'de kaza anı kameraya yansıdı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.H.K. idaresindeki 58 HE 400 plakalı otomobil ile İ.Y.'nin kullandığı 06 DE 8784 plakalı otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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