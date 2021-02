50 metrekarelik iş yerinden dünyaya açıldı: 30 ülkeye tespih ihracatı yapıyor Genç girişimcinin kısa sürede tespih sektöründeki büyük başarısı Her derde deva tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: 100 bin dolara kadar çıkıyor

Kırıkkale’de 30 yaşındaki genç girişimci, 50 metrekarelik iş yerinden dünyaya açıldı, 30 ülkeye tespih ihracatı yapıyor.

Kırıkkale’de 30 yaşındaki Hasan Öcal, 50 metrekarelik iş yerinde binin üzerinde tespih bulunduruyor. 5 yıldır tespih sektöründe uğraşan Öcal, kısa sürede başarıya ulaştı. Başta Amerika, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka olmak üzere 30 ülkeye tespih ihracatı gerçekleştiriyor. İnsan sağlığına da birçok olumlu yönde etkisinin de olduğu bu tespihlerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Tespihlerin fiyatı 10 liradan başlıyor, 100 bin dolara kadar çıkıyor.

Genç girişimci Hasan Öcal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 metrekarelik iş yerinde binin üzerinde tespih bulundurduğunu ve 30 ülkeye ihracatını yaptığını söyledi.



"Dünyaya ihraç ediyoruz"

300 üzerinde tespih çeşidinin olduğunu belirten Özal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Tespih sektöründe ürün portreyi fazla hemen hemen binin üzerinde teşbih var diyebilirim. Ürün yelpazemiz geniş. Ağı tespihler Osmanlı sıkma kehribarı, özel Erzurum Oltu taşıdır, buradaki ürünlerin tamamı elimizde mevcut. Türkiye geneli dünya geneli başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda gibi 30’a yakın ülkeye toptan perakende ürün satışı sağlıyoruz. Yurtdışı kargo anlaşmamız mevcut. Sektöre bu şekilde devam ediyoruz. Her tespihin kendisine özel has dokusu vardır. Bir doğal taş çeşidi 300’e yakındır.”



"Bir dünya hastalığa şifadır"

Tespihlerin her derde deva olduğunu anlatan Öcal, “Örnek vermek gerekirse bir akik taşı kan dolaşımını, sinir sitemi gibi hastalıklara iyi geldiği rivayet edilir. Ona keza her taşın kendisine göre bir şifası vardır. En çok sattığımız ve kıymet verdiğimiz ürünler kendi milli taşımız Erzurum oltumuzdur ve Ukrayna kaya tempra kehribarıdır. Bunlar milyon yılda reçine oluştuğu için tamamen yüzde 100 doğal olduğu için bir dünya hastalığa da şifadır. Özellikle damla kehribarı İbni Sina’dan bu tarafa kullanabilen ve astım, bronşit, guatr gibi hastalıkları, yeni doğan çocuklarda diş çıkarma hırçınlık gibi hastalıklara da şifa olduğu doktorlarca da beyan ediliyor” diye konuştu.



"100 bin dolara kadar tespih var"

Öcal, “Şimdi şöyle söyleyeyim teşbih aralığında bir fiyat aralığı yok. 10 liraya da bir tespih var. 100 bin dolara kadar da bütçesi olana tespih var. Çok farklı bir ürün eski Osmanlı sıkması kehribarlardır. Ustaların işçiliğine göre de fiyat değişebiliyor” ifadesini kullandı.

