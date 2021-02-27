Valilik duyurdu: Sinema salonları 1 Nisan’a kadar kapalı olacak

Kırıkkale’de korona virüs önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 31 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla sinema salonlarının 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2020 tarih ve 21751 sayılı Genelgesiyle, kontrolü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 06 Ocak 2021 tarih ve 2021/01 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırılmıştı."

Açıklamada, “Gelinen aşamada, salgında mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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