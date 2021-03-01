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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlama bilançosu

İHA

Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlama bilançosu

Kırıkkale'de 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 43 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 122 ekip 732 personel ile 124 uygulama noktasında denetim yapıldı. Denetimde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmamaktan toplam 43 kişiye idari para cezası uygulandı. Polis kontrol noktalarında ise sorgulanan 5 bin 889 kişiden 6'sının aranan şahıs olduğu belirlendi.
Denetimlerde sorgulanan 3 bin 403 araçtan 120'sine de 79 bin 89 lira cezai işlem uygulanırken 8 araç da trafikten men edildi.

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