Kırıkkale Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Kırıkkale Belediyesinin 2021 Yılı Mart ayı Olağan Meclis Toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir önceki toplantıya ait meclis karar özetinin okunarak oylanması ile başlayan toplantı, ArGe Komisyonu, Çevre Sağlığı Komisyonu, Kırsal Kalkınma, Tarım ve Hayvancılık, AB Komisyonu, Tüketici Esnaf, Kültür Turizm ve İmar Komisyonlarından gelen raporların okunması ile devam etti. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıda imar komisyonuna havale edilen konular oylandı.

İmar Komisyonundan gelen belediyeye ait Kırıkkale Merkez Fabrikalar Mahallesi 4131 ada 1 parselde bulunan alanın “Galericiler Sitesi” olarak planlanması konulu imar değişikli talebi oy birliği ile kabul edildi. Konu ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yeni Galericiler Sitesinin çıkartılan kanunlar kapsamına uygun bir şekilde inşa edileceğini, buranın galerici esnafı ve vatandaşlarımız için daha konforlu olacağını belirtti.

"Yeni sanayi sitemizi TOKİ yapacak"

Meclis toplantısı sonrası Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Yeni Sanayi Sitesi ve Ardiyeciler Sitesi ile ilgili yaptığı görüşme hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini, güzel neticeler alacaklarına inandıklarını belirten Başkan Saygılı “Bugün Ankara’da önemli TOKİ Başkanımız ile önemli bir görüşmemiz gerçekleşti. Bildiğiniz gibi sanayi sitesi şehrimiz içinde sıkışmış durumda. Ne esnafımız ne de vatandaşlarımız buradan memnun değil. Yeni yer ile ilgili TOKİ Başkanımız ile görüşme olumlu geçti. Yeni sanayi sitemizi TOKİ yapacak ve taksit ile esnafımıza satışını gerçekleştirecek. Eski sanayi sitesi de kentsel dönüşüm içerisinde şehrimize yeniden kazandırılacak. Ayrıca Ardiyeciler Sitesi ile ilgili de projenin son aşamaya gelmiş durumda. Yapılan rezerve değişikler ile yakın zamanda burada değişim başlayacak” dedi.

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