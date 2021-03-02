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3. sınıf öğrencisi Enes Şahin: “Hijyenle koronayı paramparça edeceğiz” Kırıkkale’de yeni normalleşme sürecinde okullar, yüz yüze eğitime açıldı

İHA

3. sınıf öğrencisi Enes Şahin: “Hijyenle koronayı paramparça edeceğiz” Kırıkkale’de yeni normalleşme sürecinde okullar, yüz yüze eğitime açıldı

Kırıkkale’de korona virüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Şahin, maske, mesafe ve hijyenle koronanın kafasını kırıp, paramparça edeceklerini söyledi.
Korona virüs (Covid19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale’de, okul öncesi, ilkokullar ile 8’inci ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibarıyla öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Tınaz İlkokulu’nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tüfekçi, ilk ders zilini çaldı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sınıflarına geçti. Okulların yeniden açılmasından dolayı öğrenciler, mutlu olduklarını dile getirdi.

“Hijyenle koronanın kafasını kafasını kırarız”
Maske, mesafe ve hijyenin önemli olduğunu ifade eden 3. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Şahin, “Okula gelmek çok güzel yüz yüze görüşemiyorduk. Ama şimdi mutluyum okula gelebildik. Okulda arkadaşlarım var. Öğretmenimi de arkadaşlarımı da çok özledik. İyiki okul açıldı. Korona düştü ben de seviniyorum. Ama yine maske, sosyal mesafe ve hijyen önemli. Bunları okuldayız diye aksatmayacağız. Her teneffüsten önce bence elimizi yıkayıp teneffüse gelelim. Böyle hijyenle koronanın kafasını kafasını kırarız. Paramparça olunca zaten korona etki yapamaz” dedi.

“Okul beni daha mutlu ediyor”
Okulun açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden 3. sınıf Erkut Karaoluk, “Okul başlayınca çok mutlu oldum. Korona yüzünden gelemiyordum. Arkadaşlarımı göremiyordum öğretmenimi çok özlemiştim. Sonunda görebildim. Okulumun duygusu evden çok başka. Hiçbir şey kadar mutlu olamadım. Okul benim için ayrı. Okul beni daha mutlu ediyor. Arkadaşlarım öğretmenim daha eğlenceli vakit geçiyorum. Evde tıkalı kaldığımda uyudum, kalktım, ders çalıştım, yemek yedim, tekrar uyudum çok boş geçiyordu. Hiçbir şey yapamıyordum evde tıkalı kalmıştım. Ama artık okul başladı okula gidebiliyorum çok mutluyum” ifadesini kullandı.

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