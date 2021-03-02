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Restoran işletmecisinden 'rehavete kapılmayalım' çağrısı: “Devletimizin bize sunduğu büyük bir fırsat” Kırıkkale’de kafe ve restoranlar açıldı

İHA

Restoran işletmecisinden 'rehavete kapılmayalım' çağrısı: “Devletimizin bize sunduğu büyük bir fırsat” Kırıkkale’de kafe ve restoranlar açıldı

Kırıkkale’de kontrollü normalleşme ile birlikte yüzde 50 kapasiteyle açılan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler ilk müşterilerini aldı. Restoran işlemecisi Hakan Karabekir, "Devlet büyüklerimizin bize sunduğu fırsat bu şimdi iş bize düşüyor. Rehavete kapılmamalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün düzenlediği Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde 'çok riskli iller' dışındaki restoran ve kafeler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceğini belirtmişti.
Korona virüs (Covid19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale’de, yüzde 50 kapasiteyle açılan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün itibarıyla ilk müşterilerini aldı.

"Devlet büyüklerimizin bize sunduğu büyük bir fırsat"
Restoran işletmecisi Hakan Karabekir, “Devlet büyüklerimizin bize sunduğu fırsat bu şimdi iş bize düşüyor. Kurallara uyarsak gerekli hijyen, mesafe, maske olayına daha da dikkat edersek turuncudan niye maviye dönemeyelim? Bu hastalık ülkece niye bitmesin? Her şey bizlerde bitiyor. Bizler sektör olarak dikkat edeceğiz, etmeye de çalışacağız” dedi.

"Rehavete kapılmamalıyız"
Restoranımıza bugün itibarıyla müşteri kabul etmeye başladıklarını ifade eden Karabekir, “Bu piyasamız içinde bizim için de rahatlatıcı etki oluşturdu. Özellikle de Cumartesi gününün Kırıkkale’de de açık olması bizim dışımızdaki diğer sektörlere de bir nebze olsa rahatlattı. Bu rahatlıkta bizi rehavete götürmemeli. Çünkü rehavet oluşup tekrardan hastalığın artma riski var. İnşallah kurallara uyarız, kapanma endişesiyle devam etmeyiz. Şu an için biz kendi lokantamızda gerekli tedbirlerimizi aldık. Masalarda kolonyalarımız, girişlerde dezenfektanımız, uyarı yazılarımız mevcut” diye konuştu.

"Piyasamız için önemli bir gelişme"
Karabekir, “Diğer piyasadaki arkadaşlarımızın da bu kurallara uyacaklarına inanıyorum ki etmezsek önümüzdeki hafta tekrar kapanma riskimiz var. Çünkü şu anda turuncu gruptayız her an kapanabilir. Hastalık sayımız düşerse pazar günlerimiz de rahatlayabilir. Şu anki düşüncelerimiz bunlar. İnşallah daha sağlıklı daha güzel günlere kavuşuruz. Piyasamız için de bizim içinde önemli bir gelişmeydi” ifadesini kullandı.

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