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18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kırıkkale’de Kırşehir’e gönderilecek Türk bayrağı Kırıkkale’de teslim alındı

İHA

18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kırıkkale’de Kırşehir’e gönderilecek Türk bayrağı Kırıkkale’de teslim alındı

Çanakkale Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kırıkkale’ye getirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Anadolu Gönül Yolu" projesi kapsamındaki ’81 Genç 81 Bayrak’ etkinliği çerçevesinde Çankırı’dan yola çıkan Türk bayrağı, Kırıkkale’ye ulaştırıldı.
Kırıkkale Valiliğinde düzenlenen törende ay yıldızlı bayrak, Kırşehir’e ulaştırılmak üzere Kırıkkale temsilcisi Metin Oktay Yıldırım’a teslim edildi.
Törende konuşan Vali Yunus Sezer, bu toprakların her karışında şehit ve gazilerin kanı olduğu için çok değerli olduğunu dile getirdi. Vali Sezer, "Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıl dönümü. Bu anlamlı günde arkadaşlarımız kutsal bayrağımızı taşıyarak Kırıkkale’ye teslim ettiler. Bizler de Kırşehir’e teslim edeceğiz. En son da bayrağımız 18 Mart’ta Çanakkale’de olacak. Bu toprakların her bölgesinde, her karışında şehitler kanı var. Bayrak her millet için önemlidir ama bizim bayrağımız rengini şehitlerimiz kanından aldığı için her damlasında şehitlerimizin kanı bulunduğu için çok değerli. Bizim topraklarımız gerçekten çok kıymetli. Hala bu topraklar için fedakarlıkta bulunuyoruz, hala daha şehitler veriyoruz ve gazilerimiz var. Şunun için de çok mutluyuz, gençlerimiz var. Bu güzel bayrağı sonsuza kadar taşıyacak ve yüceltecek gençlere sahibiz. En büyük mutluluğumuz bu. Bu anlamlı program için de herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Programa Vali Yunus Sezer'in yanı sıra Yahşihan Kaymakamı Enver Faruk Uzunoğlu da katıldı.

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