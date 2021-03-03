Tandırlıkta çıkan yangın eve sıçradı

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Kırıkkale’de alevlere teslim olan tandırlıktaki yangın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Kırıkkale’de Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki Ali Türkan’a ait müstakil bir evin tandırlığında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Ejder ve Ayten Çiftçi’nin yaşadığı tek katlı ahşap bir evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.

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