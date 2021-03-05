Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun (40) şehadet haberi, memleketi Kırıkkale'deki evine ulaştı.
Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun, şehadet haberi, Kırıkkale'deki ailesine askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.
Evli ve 3 çocuk babası Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Umulu'nun cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale'de toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-03-05 00:05:34
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