Kırıkkale Valisi Sezer'den şehit evine taziye ziyareti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Sezer ve beraberindeki Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehit Umulu'nun Çalılıöz Mahallesinde ikamet eden baba evine gitti. MuharremHafize Umulu çiftini ziyaret ederek başsağlığı dileyen Vali Sezer, taziye dileklerini iletti.
Şehit Umulu, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliğine defnedilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.