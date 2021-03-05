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Kırıkkale'de av sezonu 7 Mart'ta sona erecek

İHA

Kırıkkale'de av sezonu 7 Mart'ta sona erecek

Kırıkkale'de 20202021 av sezonunun bitiş tarihinin 7 Mart olarak belirlendiği açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20202021 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu, 22 Ağustos 2020 tarihinde başlamış ve 7 Mart 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibariyle ülke genelinde av yasağı başlamıştır. Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin; av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının korumakullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır" denildi.

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