Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 11 askeri personel şehit oldu. Şehit askeri personellerden Kırıkkaleli Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'un naaşı, törenin yapılacağı Nur Camisi’ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınacak namazın ardından cenaze Kırıkkale Şehitliğinde toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.