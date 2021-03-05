Şehit Ömer Umulu, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40), memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde, şehit olan Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından önce uçakla Ankara'ya, ardından da karayolu ile Kırıkkale'ye getirildi. Nur Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kadir Eğriboyun ve Kırıkkale milletvekilleri katıldı.

BABASININ KEPİ İLE CENAZEDE

Taziyeleri kabul eden şehidin eşi Gül, annesi Hafize Umulu gözyaşlarına boğuldu. Şehidin çocukları Arda (14), Aras (10) ve Erva Umulu da (7) babalarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Babasının kepini takan Aras, tabutu öperek babasına veda etti. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-03-05 18:54:51



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