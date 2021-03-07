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ASELSAN, trafik sorununa el attı: Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor Türkiye’ye örnek olacak proje Kırıkkale'de hayata geçiyor Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı: "Akıllı kavşaklar; yapay zeka ile trafiğin yoğun olduğu yöne göre ışıklar renk değiştiriyor. Bir tarafta araç çoksa yeşili otomatik olarak oraya yönlendiriyor"

İHA

ASELSAN tarafından geliştirilen ve seri üretime başlanan Trafik Yönetim Sistemleri'nin ilk kurulumu Kırıkkale'de başladı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yapay zeka sayesinde şehir trafiğinin ciddi anlamda rahatlayacağını belirtti.

ASELSAN, trafik sorununa el attı: Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor Türkiye’ye örnek olacak proje Kırıkkale'de hayata geçiyor Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı: "Akıllı kavşaklar; yapay zeka ile trafiğin yoğun olduğu yöne göre ışıklar renk değiştiriyor. Bir tarafta araç çoksa yeşili otomatik olarak oraya yönlendiriyor"

ASELSAN tarafından geliştirilen ve seri üretime başlanan Trafik Yönetim Sistemleri'nin ilk kurulumu Kırıkkale'de başladı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yapay zeka sayesinde şehir trafiğinin ciddi anlamda rahatlayacağını belirtti.
Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN), kentlerin şehir içi trafik sorununa çare olacak. Kırıkkale Belediyesi'nin yaptığı girişimler neticesinde; kent merkezindeki 17 kavşakta bulunan eski trafik ışıkları kaldırılıyor yerine ise Trafik Yönetim Sistemleri kuruluyor. Çalışmalar ise ASELSAN tarafından yürütülüyor.
Trafik Yönetim Sistemi ile trafikteki bekleme süresi kısalacak hem de motorlu araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak. Olay algılama, havayol durumu ölçümü, trafik verilerinin ölçümü, kavşak katılım denetimi, yolcu bilgilendirmeyönlendirme ve video yönetimi fonksiyonları geliştirecek. Otomasyon sistemleri kapsamında ise araç ve plaka tanıma, ileri tarım otomasyon, afet ve acil durum yönetim sistemleri geliştirilip hizmete sunulacak.
Kamera, loop dedektör, sensörler ve görüntü işleme teknolojileri de kullanılarak kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki araç yoğunluğu bilgisiyle trafik ışıklarının süreleri anlık olarak belirlenecek, gerçek zamanlı trafik yönlendirmesi yapacak. Bu kapsamda ASELSAN, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) belgelerine sahip olan Trafik Yönetim Sistemleri'nin seri üretim çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, trafiği rahatlatmak için ASELSAN ile ortak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Cadde ve sokaklar akıllı kavşağa uygun olacak"
Türkiye’de olduğu gibi araç sayılarının Kırıkkale’de de arttığını belirten Saygılı, bu nedenle trafikte sıkıntıların oluştuğunu ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Nasıl bir çalışmayla trafiği rahatlatırız diye ASELSAN ile ortak bir çalışma yürütüyoruz şu anda başladı. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Nedir bu? Akıllı kavşaklar; Yapay zeka ile trafiğin yoğun olduğu yöne göre ışıklar renk değiştiriyor. Bir tarafta araç çoksa yeşili otomatik olarak oraya yönlendiriyor. Tabi bu manada da cadde ve sokaklarımızın da düzenlenmesi var akıllı kavşaklara uygun olsun diye. Çok ciddi manada trafikte zaman açısından yakıt açısından, emisyon hava kirliliği açısından, müthiş bir avantaj elde edeceğiz."

"Örnek denemelerini yaptık, verimli olduğunu gördük"
ASELSAN’ın akıllı kavşak sistemini ilk olarak Kırıkkale’de uyguladığını anlatan Saygılı, “Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından bir tanesi bizde çok güveniyoruz. İyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü örnek denemelerini de yaptık. Verimli olduğunu da gördük. Nispeten bazı vatandaşlarımızda sıkıntıda kalabiliyor. Çünkü inşaat çalışmaları devam ediyor. Ama çok kısa zaman içerisinde şehrimizi bu manada rahatlatacağız. 17 kavşakta planladık. Aynı zamanda herhangi bir yerde yeşil yandığı zaman tamamıyla yol güzergahlarında belli bir sürat derecesinde gittiğinizde her tarafta yeşil olacak. Bunları da bir yapay zeka yönetecek. Önceden programlanmış bir şey değil. Kameralar vasıtasıyla trafik durumunu alıyor ve yapay zeka yönlendiriyor. O yönlendirmelerle trafikte büyük bir rahatlama oluyor” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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