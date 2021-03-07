'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı Kırıkkale'de LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı Kırıkkale'de LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

İHA

'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı Kırıkkale'de LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

Kırıkkale Belediyesi tarafından kentteki LED ekranlara ABD'de reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı 'Stop Erdoğan' ilanlarına karşı cevap olarak 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.
ABD'nin New York kentindeki bazı caddelerde bulunan reklam panolarına Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler içeren ilanlara tepkiler sürüyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki LED panoya "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kırıkkale'den bütün dünyaya selam olsun. Davan davamız, yolun yolumuzdur" dedi. Söz konusu görsel, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASELSAN, trafik sorununa el attı: Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor Türkiye’ye örnek olacak proje Kırıkkale'de hayata geçiyor Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı: "Akıllı kavşaklar; yapay zeka ile trafiğin yoğun olduğu yöne göre ışıklar renk değiştiriyor. Bir tarafta araç çoksa yeşili otomatik olarak oraya yönlendiriyor"
YEREL HABERLER ASELSAN, trafik sorununa el attı: Trafikte 'akıllı ...
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe ...
Şehit Ömer Umulu, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Ömer Umulu, Kırıkkale'de son yolculuğuna ...
Şehit Ömer Umulu, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Ömer Umulu, Kırıkkale'de son yolculuğuna ...
Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı
Kırıkkaleli şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kırıkkaleli şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer ...
Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Kırıkkaleli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
Kırıkkale'de av sezonu 7 Mart'ta sona erecek
YEREL HABERLER Kırıkkale'de av sezonu 7 Mart'ta sona erecek
Kırıkkale Valisi Sezer'den şehit evine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi Sezer'den şehit evine taziye ...
Kırıkkaleli şehit Umulu'nun cenaze programı belli oldu
YEREL HABERLER Kırıkkaleli şehit Umulu'nun cenaze programı belli ...
Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü Evin tek evladı helikopter kazasında şehit düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü Evin tek evladı ...
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü